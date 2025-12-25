Uns 50 desallotjats a Badalona (Barcelona) van passar la Nit de Nadal sota el pont de la C-31

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BADALONA (BARCELONA), 25 (EUROPA PRESS)
Uns 50 desallotjats de l'antic institut B9 de Badalona (Barcelona) aquesta setmana van passar la Nit de Nadal aquest dimecres sota el pont de la carretera C-31.
No tots els desallotjats havien acceptat l'oferiment de reallotjar-los: Govern, entitats socials de Badalona i Sindicatura de Greuges de la Generalitat van acordar dimarts reallotjar els qui van ocupar l'antic alberg de Ca Bofí Vell després de ser desallotjats del B9.
D'altra banda, Càritas, Sant Joan de Déu Serveis Socials i Fundació Llegat Roca i Pi van reubicar dimarts 52 desallotjats més del B9 a diferents localitzacions posades a disposició per entitats i per la Generalitat.