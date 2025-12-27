Uns 50 cotxes van quedar atrapats per la neu a la Collada de Toses (Girona) per la tarda

GIRONA 27 des. (EUROPA PRESS) -
Uns 50 cotxes, alguns d'ells sense cadenes, van quedar atrapats aquest dissabte per la tarda a la Collada de Toses (Girona) durant el temporal de neu i pluja a Catalunya.
El cap de guàrdia de Bombers de la Generalitat, Moisès Galán, ha declarat als periodistes que, sense cadenes, un vehicle que tingui un problema impossibilita la circulació als altres.
La mateixa tarda van quedar alliberats els cotxes, i després hi ha hagut dos accidents "per aquesta manca d'equipament dels vehicles en les condicions que s'havien determinat que havien de sortir".