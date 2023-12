Uns 50 activistes es despullen contra la indústria pelletera a la plaça Catalunya de Barcelona

BARCELONA, 3 des. (EUROPA PRESS) -

Uns 50 activistes s'han despullat i s'han ruixat de sang artificial aquest diumenge a la plaça Catalunya de Barcelona per protestar contra la indústria pelletera, ha explicat l'entitat AnimaNaturalis en un comunicat.

Amb l'objectiu de "conscienciar la població de l'enorme nombre d'animals que s'utilitzen per confeccionar un sol abric de pell i pressionar per a un debat que porti al tancament de totes les granges pelleteres d'Espanya", els activistes s'han amuntegat nus representant, segons el comunicat, com queden els cossos dels animals sense vida un cop els han arrencat la pell.

La coordinadora de l'entitat, Cristina Ibáñez, ha criticat que "cada vegada més països desenvolupats prohibeixen les granges pelleteres i Espanya queda a la cua d'Europa, un cop més".