Publicat 28/03/2026 13:17

Uns 474.000 vehicles surten de l'àrea de Barcelona fins a les 12 hores, un 81,8% dels previstos

Tràfic en una carretera catalana, en una imatge d'arxiu.
BARCELONA 28 març (EUROPA PRESS) -

Un total de 474.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 hores d'aquest divendres i les 12 hores d'aquest dissabte, informa un comunicat del Servei Català de Trànsit (SCT).

Aquesta xifra suposa haver arribat ja al 81,8% dels 580.000 desplaçaments que estaven prevists inicialment fins a les 14.00 hores d'aquest dissabte.

El dispositiu especial de sortida finalitzarà a les 14.00 hores d'aquest dissabte amb la previsió que els últims 100.000 vehicles surtin de Barcelona.

