Uns 46.500 joves a Catalunya han sol·licitat el Bo Cultural Jove 2026

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
El poden demanar els nascuts el 2008 fins al 31 d'octubre
BARCELONA, 21 set. (EUROPA PRESS) -
Uns 46.500 joves a Catalunya nascuts l'any 2008 han sol·licitat el Bo Cultural Jove en la cinquena edició del programa del Ministeri de Cultura que atorga 400 euros als joves l'any en què assoleixen la majoria d'edat.
Per províncies, 34.917 joves a Barcelona l'han sol·licitat; a Tarragona 5.104; a Girona 4.091, i a Lleida 2.307; i en el conjunt d'Espanya han estat més de 300.000 els que ho han fet, informa el Govern central en un comunicat aquest dilluns.
A Catalunya, hi ha 95.689 joves que compleixen els requisits per ser-ne beneficiaris: assolir la majoria d'edat aquest 2026 i tenir nacionalitat espanyola i residència legal a Espanya, o ser sol·licitant d'asil, desplaçat temporal o estranger extutelat; i sol·licitar-lo al web habilitat abans del 31 d'octubre.
400 EUROS EN FER 18 ANYS
La iniciativa vol "fomentar la creativitat com a part del desenvolupament" dels joves i facilitar l'accés a la cultura, i els 400 euros es poden gastar en dues modalitats.
La primera modalitat és per a entrades d'art en viu i audiovisual, patrimoni cultural i mitjans de creació artística i material artística (fins a 200 euros); productes culturals en suport físic (fins a 100 euros), i productes culturals digitals o en línia (fins a 100 euros).
La segona modalitat és destinar l'ajut a cursos i tallers culturals, instruments musicals o mitjans de creació i material artístic.