Uns 463.000 vehicles surten de l'àrea de Barcelona fins a les 14.00 durant el pont de Sant Joan

BARCELONA 21 juny (EUROPA PRESS) -

Uns 463.000 vehicles han sortit de l'Àrea Metropolitana de Barcelona des de les 15.00 de divendres fins a les 14.00 d'aquest dissabte durant l'operació sortida pel pont de Sant Joan a Catalunya.

Són el 98,4% dels 470.000 vehicles previstos fins a les 15.00 d'aquest mateix dissabte, i s'ha detectat un augment del 10% respecte a l'any anterior, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

Les principals retencions s'han produït entre les 12.00 i les 13.00 hores i les vies que han presentat més problemes han estat la C-33 i l'AP-7 en la seva confluència a Parets del Vallès (Barcelona), l'A-2 i l'AP-7 en la confluència a Martorell (Barcelona) i a les zones d'arribada a la Costa Brava, com és el cas de la C-65 a Llagostera (Girona).

Cap a les 13:30 s'ha registrat una reducció del 7% de les retencions respecte al 2024 en el mateix període, tant en longitud com en durada, per la qual cosa el SCT considera que les mesures que es van posar divendres i que s'han repetit aquest dissabte, com ara carrils addicionals i restriccions per als vehicles pesants, han donat més fluïdesa.

Aquest dimarts serà festiu per Sant Joan, l'endemà de la nit de revetlles a Catalunya.