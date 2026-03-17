Uns 4.000 docents es manifesten a Tarragona en el segon dia de vaga, segons la Guàrdia Urbana

Lorena Sopêna - Europa Press
TARRAGONA 17 març (EUROPA PRESS) -
Uns 4.000 docents s'han manifestat aquest dimarts al migdia a Tarragona en la segona jornada de vaga descentralitzada de professors de Catalunya, segons fonts la Guàrdia Urbana de Tarragona.
La vaga està tenint un seguiment del 34,37% sobre el total de la plantilla convocada, circumscrita als serveis territorials del Penedès, Tarragona i les Terres de l'Ebre, segons dades de les 13 hores facilitades per la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat.
Estan cridats a la vaga d'aquest dimarts el personal docent funcionari, l'interí, el que està en pràctiques i el laboral --incloent laboral docent, PAE i PAS-- dels serveis territorials del Penedès, Tarragona i les Terres de l'Ebre, a més del personal de lleure educatiu, les escoles bressol de gestió indirecta i centres públics d'altres titularitats.
Els professors també han tallat a primera hora del matí els accessos al Port de Tarragona per l'A-27 a les 8 del matí i l'AP-2 i l'N-240 en tots dos sentits a Montblanc (Tarragona), cap a les 8.30 hores.
Després, vora les 11.15 hores, també han tallat l'A-7 en tots dos sentits de la marxa a l'altura de Tarragona.