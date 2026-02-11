Uns 40 treballadors del 112 demanen "internalitzar" el servei i un conveni propi

BARCELONA 11 febr. (EUROPA PRESS) -
Uns 40 treballadors del telèfon d'emergències de Catalunya 112 s'han concentrat aquest dimecres al matí davant la Conselleria d'Interior de la Generalitat, on han reclamat "internalitzar" el servei a través de la creació d'un conveni propi.
Així ho han explicat en unes declaracions als mitjans el representant de la plantilla de la CGT a Reus (Tarragona), Martí Vallvé, i el de CCOO al centre de Zona Franca a Barcelona, Christian Díaz-Santos, les dues sales on es canalitzen les trucades d'emergències de Catalunya i que, segons ells, no poden oferir una resposta adequada al ciutadà per la manca de recursos.
"Demanem que el servei estigui internalitzat per tenir unes condicions més adequades per donar resposta a la demanda del ciutadà. Això es tradueix en condicions internes més potents i tecnologies més eficients", ha subratllat Díaz-Santos, que ha indicat que ara compten amb recursos molt limitats, tant materials com humans.
La concentració, que ha coincidit amb el Dia Internacional del 112, ha començat cap a les 11.00 hores davant el departament i ha aplegat diversos treballadors de comunitats autònomes com Castella i Lleó i la Comunitat Valenciana, ja que també estan "privatitzats" i amb convenis que gestionen empreses externes, ha indicat Vallvé.
Els treballadors han cantat proclames com 'No, no, no a l'externalització', 'Les emergències no són un negoci' i 'Què passa, què passa, que és privatitza massa', i cap a les 11.15 han tallat el carrer Diputació i el passeig Sant Joan, malgrat no generar afectacions en el trànsit.