Uns 40 docents es concentren davant Educació abans de la nova taula

BARCELONA 29 maig (EUROPA PRESS) -
Uns 40 docents es concentren davant la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat al crit de 'Niubó dimissió' i 'Som docents, no delinqüents', abans de la vuitena reunió de la taula sectorial amb el Departament.
Ha estat a partir de les 10 hores d'aquest divendres, just quan han entrat els representants sindicals per a la nova reunió, que hi ha previsió que compti amb la consellera Esther Niubó.
Els concentrats han cantat lemes com 'Niubó, què passa, tu sí que cobres molt' i 'Lluitant també estem educant', després d'una nit en la qual 17 membres sindicals s'han quedat tancats al Departament en protesta per l'última taula.