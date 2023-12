Uns 350 tècnics sanitaris es manifesten a Barcelona abans de la seva vaga indefinida del dia 8

BARCELONA, 30 des. (EUROPA PRESS) -

Unes 350 persones, segons xifres de la Guàrdia Urbana de Barcelona, s'han manifestat aquest dissabte des de les 17.30 per reclamar millores laborals i econòmiques de tècnics superiors sanitaris i tècnics en cures d'infermeria a Catalunya, abans de començar el 8 de gener una vaga indefinida.

La manifestació convocada per la Federació de Tècnics i Professionals de la Sanitat (FTPS), el Sindicat de Tècnics d'Infermeria (Sae) i el Sindicat Estatal de Tècnics Superiors Sanitaris (Sietess), ha partit de la plaça Francesc Macià, i sobre les 19.30 passava per la Via Laietana just abans de desembocar a la plaça Sant Jaume.

Els convocants han afirmat que volen "acabar amb les desigualtats laborals i econòmiques" que afecten aquest col·lectiu i han acusat la Generalitat de preferir deixar sense atenció sanitària els ciutadans abans que respectar i reconèixer els drets de tècnics superiors sanitaris i tècnics en cures d'infermeria.

Sobre el III Acord de les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut (ICS), han criticat que no inclogui millores retributives per a aquest col·lectiu: "No entenem per què es va signar un acord que deixa de banda part dels professionals sanitaris".

Han criticat la "falta de compromís" del Govern amb aquest col·lectiu i han reivindicat que són essencials per al diagnòstic, seguiment i tractament dels pacients.