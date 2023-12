Uns 3.000 treballadors de l'ICS protesten a Barcelona contra el preacord i exigeixen millores

Les infermeres també es manifesten per demanar condicions laborals "dignes"



BARCELONA, 12 des. (EUROPA PRESS) -

Uns 3.000 treballadors sanitaris i no sanitaris de l'ICS i infermeres han exigit millores laborals en dues manifestacions aquest dimarts que han culminat a la plaça Sant Jaume de Barcelona, convocades per Catac-CTS, CGT, Intersindical, Som Intersindical i Som Sanitat, i per Infermeres de Catalunya, contra el preacord del III Acord de les condicions de treball del personal estatutari de l'ICS, i per demanar millores laborals.

Els sindicats Catac-CTS, CGT, Intersindical, Som Intersindical i Som Sanitat han convocat vaga aquest dimarts i dimecres per considerar "ambigu" el preacord, i els manifestants, que han iniciat la marxa des de la seu de l'ICS a Barcelona, portaven pancartes amb frases com 'Prou discriminació, equitat i reconeixement per a totes' i 'No al III Acord'.

També han cridat proclames com a 'Vaga en sanitat' i 'Estem en desacord, tombem el preacord'.

En unes declaracions a Europa Press, el delegat sindical de Catac-CTS, Jordi Asensi, el sindicat del qual està present en la mesa sindical de Sanitat i no va signar el preacord, ha defensat que volen "revertir les retallades del 2010 però que amb aquest preacord no s'han revertit".

Ha assenyalat que volen tenir "unes condicions semblants a les que han aconseguit els metges, perquè hi ha tot un conjunt de professions dins de l'ICS que són invisibles", com el personal de cures, personal administratiu i altres professionals sanitaris que no són ni metges ni infermeres.

INFERMERES

D'altra banda les infermeres s'han manifestat des de plaça Catalunya per demanar unes condicions laborals "dignes", dins la vaga indefinida a partir d'aquest dimarts a l'ICS i en el Sistema Sanitari Intergral d'Utilització Pública (Siscat) pel menyspreu que creuen que fa el preacord de l'ICS a la infermeria.

En unes declaracions als periodistes, la presidenta del sindicat Infermeres de Catalunya, Núria Guirado, ha afirmat que les infermeres se senten menyspreades: "Fa molts anys que arrosseguem unes condicions laborals que no considerem dignes, que ens fan no poder atendre a la gent amb temps i amb qualitat".

A més, Guirado ha explicat que a les infermeres se'ls exigeix "cada vegada moltes més competències i responsabilitats però amb el mateix temps i sense cap reconeixement", i ha assegurat que aquestes condicions estan portant a moltes infermeres a abandonar la professió.

Les participants portaven pancartes que deien 'El sistema s'aguanta amb els nostres sacrificis', 'Les infermeres diem prou, no al III Acord' i ' Sóc infermera, no mà d'obra barata' i 'No som esclaves, som especialistes'.

També han cridat proclames com 'Prou explotació', 'Les infermeres diem prou', 'L'ICS no paga, vaga, vaga, vaga' i 'La vocació no és explotació'.