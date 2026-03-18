Uns 30 activistes protesten contra l'exèrcit en el Saló de l'Ensenyament

BARCELONA 18 març (EUROPA PRESS) -
Uns 30 activistes de Desmilitaritzem l'Educació s'han concentrat aquest dimecres davant l'estand de Centres Universitaris de la Defensa - Escoles Militars del Saló de l'Ensenyament 2026, que se celebra fins diumenge al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona, en protesta per la presència de l'exèrcit en aquest esdeveniment.
Han desplegat la pancarta '10 anys d'incompliment' en referència a la Moció 55/11 del Parlament per a la desmilitarització de Catalunya, i han cridat consignes com 'Les armes no eduquen, les armes maten', 'Fora feixistes de les escoles' i 'Prou complicitat amb Israel'.
Dos duien caretes del president dels Estats Units, Donald Trump, i del primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, i el seu manifest afirma que "l'exèrcit no és una feina qualsevol, és un instrument de guerra", a més de demanar a les administracions que apliquin les resolucions contra la presència militar en espais educatius.