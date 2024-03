Uns 255.000 vehicles surten de Barcelona aquest dijous fins a les 17, un 44,4% dels previstos

BARCELONA, 28 març (EUROPA PRESS) -

Uns 255.000 vehicles han sortit aquest dijous de 7 a 17 hores de Barcelona i voltants per a l'operació sortida de Setmana Santa, la qual cosa suposa un 44,4% de la previsió de 575.000 vehicles que sortiran fins a les 15 hores d'aquest divendres, segons ha explicat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

Sobre les 17.17, l'autopista AP-7 ha registrat problemes de circulació per un accident a Gelida, i hi ha retencions en sentit nord entre la Granada del Penedès i Gelida, i en sentit sud entre Castellbisbal i Gelida (Barcelona), ha informat el Servei Català de Trànsit en un missatge en 'X' recollit per Europa Press.

En roda de premsa aquest dimecres, el director del SCT, Ramon Lamiel, va explicar que durant l'operació sortida s'habiliten "per primera vegada" dos carrils addicionals en l'AP-7.

Concretament, un dels dos carrils addicionals està situat aquest dijous de Montornès del Vallès (Barcelona) fins a Sils (Girona), per desplaçar-se fins a Girona i la Costa Brava.

L'altre estarà habilitat aquest dijous i aquest divendres en el sud de la mateixa autopista, de Martorell (Barcelona) fins a l'AP-2, per desplaçar-se fins a Tarragona.