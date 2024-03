Uns 250 manifestants a Esplugues després del desallotjament de l'edifici en ruïnes

ESPLUGUES DE LLOBREGAT (BARCELONA), 27 març (EUROPA PRESS) -

Unes 250 persones --segons fonts policials-- s'han manifestat aquest dimecres a la tarda des de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat (Barcelona) fins a l'edifici 'El Barco', després de desallotjar dilluns 38 famílies del bloc pel seu "estat de ruïna".

Després de concentrar-se des de les 17.30 davant l'Ajuntament uns 40 minuts, s'han desplaçat fins a l'edifici amb una pancarta amb el lema 'Habitatge digne per a les 38 famílies d''El Barco'.

Els Mossos d'Esquadra i la policia local han muntat un dispositiu amb dotacions d'ordre públic per controlar la manifestació, segons han explicat fonts policials a Europa Press.

A més a més, han informat que els responsables de la manifestació no l'han comunicada a l'Ajuntament ni han rebut el permís per fer-la, per la qual cosa "s'aixecaran les actes pertinents".

El consistori va decretar dilluns el cessament immediat de l'habitabilitat, i van prendre la decisió de desallotjar els habitatges arran de les conclusions d'un informe tècnic extern que apuntava a "danys estructurals".