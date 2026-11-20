David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -
Un grup d'estudiants convocats pel Sindicat d'Estudiants, uns 250 segons la Guàrdia Urbana, s'ha manifestat aquest divendres pel centre de Barcelona en una protesta europea per l'educació pública i contra la privatització, el militarisme i els discursos d'odi.
Amb la pancarta 'Estudiants antifeixistes', la manifestació ha partit des de la plaça Universitat fins a la plaça Sant Jaume de Barcelona amb consignes com 'Fora feixistes dels nostres barris' i 'Avui com ahir, la lluita és l'únic camí'.
Aquest divendres diverses organitzacions estudiantils europees han cridat a una vaga estudiantil "contra les polítiques privatitzadores, el militarisme i les guerres imperialistes, la repressió policial i els discursos d'odi de l'extrema dreta".
El Sindicat d'Estudiants ha criticat que les polítiques del govern del PSOE "continuen privatitzant l'educació i la sanitat i degradant els serveis públics, mentre aproven els pressupostos militars més grans de la història".
Aquesta manifestació del Sindicat d'Estudiants és prèvia a la de dissabte dels sindicats educatius i de l'habitatge i de la vaga del dijous 26 de novembre en l'educació a Catalunya.