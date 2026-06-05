Uns 250 docents tallen mitja hora la plaça Espanya de Barcelona per la manifestació unitària

BARCELONA 5 juny (EUROPA PRESS) -
Uns 250 docents catalans han tallat durant prop de mitja hora la plaça Espanya de Barcelona aquest divendres, des de les 10.30 fins a les 11 hores, en la manifestació unitària per continuar reclamant millores laborals després del 'no' al preacord amb la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat.
S'han concentrat des del voltant de les 10 hores a les torres venecianes amb cartells amb frases com 'Lluitant també estem educant', i han cantat lemes com 'Olele, olala, ens calen condicions per tenir qualitat', i cap a les 11 han començat la seva marxa direcció a Arc de Triomf, on s'uniran a la resta de columnes per iniciar la manifestació unitària.
Els convocants de la manifestació, a més de la vaga educativa a tot Catalunya d'aquest divendres, són els sindicats Ustec·Stes, CGT Ensenyament i La Intersindical, i Aspepc·Sps, que també era un dels impulsors, l'ha desconvocat per la seva banda després d'haver signat el preacord amb el departament.