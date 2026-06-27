Uns 2.000 manifestants a Barcelona en la 50 Diada per l'alliberament sexual i de gènere

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
BARCELONA 27 juny (EUROPA PRESS) -
Unes 2.000 persones han participat aquest dissabte per la tarda en el centre de Barcelona en la manifestació per la 50 Diada per l'alliberament sexual i de gènere, segons xifres municipals.
Han recorregut la plaça Universitat, el carrer Pelai i la Via Laietana fins arribar abans de les 20.00 a la plaça Sant Jaume, davant de la Generalitat i l'Ajuntament, amb la pancarta de capçalera 'Més enllà del matrimoni / De l'altar a la revolta'.
Hi han participat, entre altres, la sotssecretària de Feminismes i LGTBI+ d'ERC, Eva Baró, i la portaveu de les CUP, Su Moreno.