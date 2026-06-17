Uns 200 metges tallen el carrer Aragó de Barcelona contra les guàrdies de 24 hores

BARCELONA 17 juny (EUROPA PRESS) -
Uns 200 metges s'han concentrat aquest dimecres al matí davant la Sotsdirecció General de Promoció de la Salut a Barcelona i han tallat el carrer Aragó a l'altura del carrer Girona, davant la seu, per reclamar el conveni mèdic, contra les guàrdies de 24 hores i per unes millors condicions.
Convocats per Metges de Catalunya, han protestat amb una xiulada des de les 11.15 hores davant l'edifici i cap a les 11.30 han tallat aquest tram del carrer Aragó, al crit de 'Conveni mèdic ja'.
En unes declaracions als periodistes, la sotssecretària general de Metges de Catalunya, Irene Bermell, ha assenyalat que la campanya 'Ni un minut més' al seu centre, l'Hospital de Bellvitge, està "traient a la llum que el volum d'activitat al centre supera la capacitat real que té amb la massa actual d'especialistes".
Porten pancartes on es pot llegir 'Sanitat pública i de qualitat', 'A tu, a tu, a tu també t'afecta', 'Tanta espera ens desespera', 'Pitjor atenció per sobresaturació' i 'Volem sanitat i no precarietat'.
Els metges duien posades les bates blanques i botzines, i també una pancarta principal amb la frase 'És explotació. Stop guàrdies de 24 hores. Conveni mèdic i facultatiu ja'.