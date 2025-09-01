Uns 200 docents tallen la Via Augusta de Barcelona per demanar negociar les seves condicions laborals

BARCELONA 1 set. (EUROPA PRESS) -
Uns 200 docents catalans, segons la Guàrdia Urbana, han tallat aquest dilluns la Via Augusta de Barcelona entre les 16.30 hores i les 17.00 hores per reclamar a la Conselleria d'Educació de la Generalitat negociar unes millors condicions laborals.
Els docents, convocats pels sindicats educatius Ustec·Stes, CC.OO. Educació CGT Ensenyament i UGT, han tallat la Via Augusta a l'altura de la seu de la Conselleria d'Educació, edifici enfront del que també s'han concentrat.
Els docents han cridat consignes com 'Prou precarietat' i 'Visca la lluita de la classe obrera' i portaven cartells en els quals es llegien frases com 'Vulneració de contracte' i 'Prou mentides'.