Uns 200 docents demanen la dimissió de Niubó davant el Parlament per les adjudicacions

BARCELONA 22 jul. (EUROPA PRESS) -

Uns 200 docents s'han concentrat aquest dimarts al matí davant el Parlament per protestar per l'error en les adjudicacions docents i reclamar la dimissió de la consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, amb proclames com 'Niubó, dimissió'

Convocats per Ustec·Stes, la CGT i la Intersindical, duien pancartes on es llegia 'Prou maltractament, lluitem'; 'Quina vergonya tot'; 'Prou abusos als interins docents'; 'No ho feu pitjor perquè no és possible' i 'Docents lluitant, estem ensenyant'.

La concentració es produeix perquè aquest dimarts a les 12 hores compareix la consellera Esther Niubó en la comissió d'Educació i FP de la Generalitat per l'error en les adjudicacions, i els concentrats han cridat altres proclames com 'Fora, fora'.