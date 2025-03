Uns 200 docents de la concertada es concentren davant d'Educació per demanar la jubilació parcial

BARCELONA 11 març (EUROPA PRESS) -

Uns 200 docents de l'educació concertada, segons la Guàrdia Urbana, s'han concentrat aquest dimarts davant la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat per demanar la jubilació parcial com els docents de la pública, ja que diuen que hi ha un "greuge comparatiu".

En unes declaracions a Europa Press, el secretari d'Acció Sindical de la Federació d'Ensenyament Usoc, sindicat convocant, Ernest Relaño, ha afirmat que a partir de l'1 d'abril els docents de la concertada no es podran jubilar de manera parcial, i ha criticat el "menyspreu cap als treballadors de l'escola concertada".

Relaño ha explicat que la jubilació parcial a l'escola pública és als 62 anys i 8 mesos i que, a partir del 2027, serà als 63, però en canvi en la concertada no hi ha aquesta opció llevat que "el departament augmenti el personal".

"Hi ha un company que es jubilava l'1 de setembre amb 38 anys cotitzats i no ho podrà fer. És una injustícia molt gran", afegeix.

Ha assenyalat que els ha rebut el director general de Centres Concertats i Privats de la Generalitat, Francesc Xavier Güell, i que els ha dit que "s'ho miren i que intentaran estudiar-ho" i que els farà un retorn en una pròxima trobada, i Usoc també ha demanat reunir-se amb la consellera Esther Niubó.

Els manifestants duien pancartes amb frases com 'Sense jubilació parcial no hi ha relleu generacional' i 'Per un relleu generacional sense traves' i han tallat la Via Augusta de Barcelona, davant el departament; tall que, segons el sindicat convocant, ha durat una hora.