Uns 20 estudiants tallen la Diagonal contra la violència a les aules i per la coeducació

BARCELONA, 28 nov. (EUROPA PRESS) -

Uns 20 estudiants convocats pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (Sepc) han tallat aquest dimarts cap a les 10 hores l'avinguda Diagonal de Barcelona en els dos sentits de circulació durant una mitja hora per protestar contra les violències masclistes a l'educació i a la universitat i per reclamar la coeducació com l'"única solució".

En unes declaracions a Europa Press, la portaveu del sindicat, Júlia Portet, ha explicat que aquesta acció l'han feta per "posar sobre la taula la problemàtica sistémica dels professors agressors", demanar que es prenguin mesures en vista d'aquesta situació i reclamar un model d'educació feminista i basat en la coeducació.

El tall, emmarcat en els actes previs a la convocatòria de vaga estudiantil del sindicat per al dijous 14 de desembre, s'ha fet a l'alçada de Palau Reial, portaven una pancarta que deia 'Professors agressors' i la Guàrdia Urbana ha fet desviaments de circulació, han informat fonts del cos a Europa Press.