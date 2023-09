Uns 20 docents protesten davant l'escola de Barcelona on Aragonès inaugura el curs escolar

BARCELONA, 6 set. (EUROPA PRESS) -

Una vintena de docents s'han concentrat aquest dimecres davant l'Escola Mercè Rodoreda de Barcelona, on el president de la Generalitat, Pere Aragonès, inaugura l'inici del curs escolar, per reclamar millores en les seves condicions laborals dins la vaga convocada per Ustec·Stes, CGT Ensenyament i Intersindical-CSC.

Quan Aragonès ha arribat al centre educatiu, cap a les 10.15 hores, han cridat consignes com 'Menys discursos i més recursos', 'Tres dies per preparar un curs és una vergonya' i 'Abús de poder per part de les direccions'.

També duien pancartes amb frases com 'Consellera Simó prou menyspreu, no volem paraules, volem fets', 'Deixeu de castigar l'escola pública' i 'El model educatiu sense recursos és paper mullat'.