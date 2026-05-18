Uns 1.800 docents es manifesten a Barcelona per reclamar millores laborals i salarials

Demanen als partits no donar suport a un pressupost que no reverteixi la situació educativa
BARCELONA, 18 maig (EUROPA PRESS) -
Uns 1.800 docents, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona des dels Jardinets de Gràcia fins a la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat, a la Via Augusta, per continuar exigint millors condicions laborals i salarials en el sector educatiu.
Convocats per Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament i La Intersindical, en el cinquè dia de vaga educativa, territorialitzada, aquest dilluns es concentra al Consorci d'Educació de Barcelona i el Barcelonès.
Amb una pluja que no ha cedit en tot el recorregut, han començat la marxa a les 12.35 als Jardinets de Gràcia, des d'on han cridat lemes com 'Escolta Niubó volem un sou millor' i 'Niubó escolta això és una revolta' i una pancarta principal amb la frase 'Ja n'hi ha prou, millores laborals ja'.
Han avançat per l'avinguda Diagonal i han pujat pel carrer Aribau fins a la Via Augusta, on s'han aturat davant l'Institut Menéndez i Pelayo, on hi havia algunes docents amb pancartes a les finestres en suport a la mobilització.
"NO ÉS UN ACORD, ÉS UNA TRAÏCIÓ"
La marxa ha continuat fins a arribar al departament, amb càntics com 'Escolta Dalmau se t'ha acabat la pau', 'Volem més plantilla Illa, Illa, Illa', 'Això no és un acord, és una traïció' i 'Lluitant, lluitant també estem educant'.
També han cantat lemes en crítica per l'acord assolit entre el Govern i els sindicats CCOO Educació i la UGT, com 'CCOO i UGT, sindicats del PSC' i 'CCOO i UGT sou esquirols'.
En arribar al departament han continuat cantant 'Ni un pas enrere' i 'Niubó, Niubó això no és inclusió', i s'han concentrat davant l'edifici, que estava barrat pels Mossos d'Esquadra.
SINDICATS
En unes declaracions abans de començar la manifestació, la portaveu d'Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha recordat que s'està en context d'aprovació dels comptes de la Generalitat, "crucial i que ha de posar en valor aquesta lluita i situar l'educació com una línia vermella".
El secretari general d'Aspepc·Sps, Ignasi Fernández, recorda que es manifesten perquè els retornin la pèrdua de poder adquisitiu, el deute dels sexennis i altres reclamacions, i critica que el Govern està sent "irresponsable".
PER UNS PRESSUPOSTOS EDUCATIUS
Ingrid Chavarria, de la CGT Ensenyament, ha fet una crida als grups parlamentaris que defensen l'educació pública a que en aquests comptes es faci "pressió per uns pressupostos educatius en comptes d'uns pressupostos repressius".
Marc Martorell, de La Intersindical, ha criticat la "hipocresia" dels grups que durant mesos els han fet costat en les reclamacions docents, ja que diu que ara sembla que donaran suport als pressupostos.
Els docents han estat concentrats amb paraigües i xiulets davant el departament fins a les 13.45 hores