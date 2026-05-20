Uns 1.500 professionals del 0-3 marxen a Barcelona per exigir millores en aquesta etapa educativa

Demanen a Educació que "s'encarregui de la gestió" de les escoles infantils
BARCELONA, 20 maig (EUROPA PRESS) -
Uns 1.500 professionals d'educació infantil, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest dimecres des de la plaça Universitat de Barcelona fins a la plaça Sant Jaume per exigir millores en l'etapa dels 0-3 anys al crit de 'El 0-3 no pot més'.
Convocats per la Plataforma 0-3, han començat la marxa a les 12.05 hores en direcció a la plaça Sant Jaume de Barcelona, en la jornada de vaga del 0-3 aquest mateix dimecres.
Baixant pel carrer Pelai, duien pancartes en les quals es llegia 'Veniu un matí, després feu les ràtios', 'La infància té drets i algú els ha de defensar' i 'L'escola infantil no és un negoci'.
Han cridat lemes com 'No és docència, és supervivència' i 'Niubó escolta això és una revolta', i a l'inici de la marxa els impulsors de l'acció han lamentat la "precarització" d'aquesta etapa i reiteren la necessitat de mesures urgents.
REPRESENTANTS
En unes declaracions als periodistes abans de la manifestació, la membre de la Plataforma 0-3 Patricia Rodríguez ha afirmat que demanen a la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat que "s'encarregui de la gestió" de les escoles infantils catalanes i que es compti el 0-3 com a etapa educativa.
Un altre membre, Joan Cela ha assegurat que el Departament fa dècades que està "enquistat" amb el 0-3; que és l'etapa més maltractada, diu, de Catalunya; reclamen a Educació garantir places per als nens, i una trobada amb la Conselleria per treballar les seves demandes.
Montse Hernández, una altra membre, ha remarcat la precarietat i inestabilitat de les treballadores d'aquesta etapa: "Tot i que som TEI ens tenen com a monitores de lleure, amb una precarietat que al juliol ens n'anem a l'atur".
Segons indiquen des de la plataforma, tenen prevista una reunió el 29 de maig amb la Conselleria d'Educació per abordar les seves reivindicacions.
RECONEIXEMENT I BAIXADA DE RÀTIOS
La marxa ha continuat avançant pel carrer Fontanella fins a Urquinaona per baixar per la Via Laietana, on els manifestants han continuat reclamant una baixada de les ràtios, el reconeixement de les seves funcions i han insistit que no són monitores sinó "educadores".
En arribar a la plaça Sant Jaume --que han omplert-- han encès una traca davant el Palau de la Generalitat i han cantat 'No som guarderies, som educació' i 'Niubó, Niubó som educació'.
Entre els manifestants, destacaven pancartes amb missatges com 'Miracles a Lourdes', 'No ens toqueu els ovaris, toqueu-nos els salaris', una educadora que duia un globus en forma de biberó amb la frase 'Els bibis no es fan sols'; i també duien pots de llet en pols buits que colpejaven a manera de protesta.
Han estat concentrats davant el Palau de la Generalitat fins a les 14.15 hores aproximadament.