Uns 1.200 estudiants es manifesten a Barcelona "contra el genocidi sionista"

BARCELONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
Uns 1.200 estudiants, segons la Guàrdia Urbana, convocats pel Sindicat d'Estudiants, s'han manifestat aquest dijous des de la plaça Universitat de Barcelona en solidaritat amb Palestina i "contra el genocidi sionista" i la intercepció de la Global Summud Flotilla.
Han iniciat la manifestació baixant pel carrer Pelai dirigint-se cap a la plaça Sant Jaume, al crit de 'No és una guerra, és un genocidi', 'On són? No es veuen les sancions a Israel' i 'Israel assassina, Europa patrocina'.
En unes declaracions als periodistes, la portaveu del Sindicat d'Estudiants, Lua Millet, ha lamentat la situació a Palestina i s'ha solidaritzat amb la flotilla; ha defensat que el "camí per aturar aquest genocidi és pressionant els governs" i ha fet una crida a sindicats i organitzacions a convocar una vaga general.
Algunes proclames que han cantat eren 'Gaza, Gaza no estàs sola', 'Des del riu fins al mar, Palestina vencerà', 'Fill de puta, Donald Trump', 'Boicot Israel' i 'Free, free, Palestine'.
Els manifestants duien mocadors palestins i banderes i una pancarta gran on es llegia 'Ruptura de relacions amb Israel', a més d'altres cartells amb frases com 'Aturem el genocidi contra el poble palestí' i 'Complicitat internacional sona a diners comprats'.