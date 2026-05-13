Uns 120 docents es concentren davant els Serveis d'Educació al Baix Llobregat (Barcelona)

BARCELONA 13 maig (EUROPA PRESS) -
Uns 120 docents s'han concentrat davant els Serveis Territorials de la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat al Baix Llobregat (Barcelona), amb motiu de la vaga educativa territorialitzada que aquest dimecres afecta la zona del Baix Llobregat i el Penedès.
Convocats pels sindicats impulsors del cicle de vagues --Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament i La Intersindical--, s'han concentrat davant l'edifici, situat al carrer Laureà Miró de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), amb xiulets, samarretes grogues --representatives del moviment docent-- i l'accés estava limitat per un cordó dels Mossos d'Esquadra.
Alguns dels càntics han estat 'Menys policia i més educació' i 'Baix Llobregat, actiu i combatiu', i portaven pancartes en les quals reclamaven ràtios inferiors, millors salaris per als professionals i més recursos per a l'educació inclusiva, entre d'altres.