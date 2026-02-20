Uns 1.000 metges marxen a Barcelona per un estatut propi i posar fi a les solucions "dels 80"

Fan una rua-manifestació des del departament a Barcelona per exigir les seves reclamacions
BARCELONA, 20 febr. (EUROPA PRESS) -
Uns 1.000 metges, segons la Guàrdia Urbana, convocats per Metges de Catalunya han marxat en una rua per Barcelona per exigir un estatut mèdic i posar fi a "les solucions dels 80" que creuen que s'estan aplicant en la sanitat catalana, durant la vaga d'aquest divendres.
En unes declaracions als periodistes, el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha criticat que el Govern "no s'assegui amb els metges per parlar de la situació crítica sanitària".
"Tenim un país desballestat. S'estan aplicant solucions dels anys 80 per a problemes del segle XXI. Les fórmules que estan aplicat en si ja no aguanten", afegeix.
Considera que les guàrdies són un "anacronisme del segle passat" i que les noves generacions no estan disposades a seguir aquest model, i diu que hi ha una sanitat muntada per a 6 milions de persones, i que ara a Catalunya n'hi ha 8,5 milions i amb més envelliment poblacional.
"Cal asseure's, ara. Si no tenen clar que han de seure, persistirem. Ens hi va la salut del sistema sanitari, en això", i indica que els incentius als CAP és l'exemple d'aquestes solucions dels anys 80, i que s'hauria de parlar d'acompanyar, diagnosticar i d'empatia.
PROFESSIONALS QUE SE'N VAN A LA PRIVADA
A la pregunta de com aconseguir més plantilla, assegura que no falten professionals sinó "professionals que exerceixin a la sanitat pública, perquè les condicions assistencials són absolutament lamentables i molts d'ells no volen continuar exercint i se'n van a la privada".
"Aquest sistema sanitari un dia ens aixecarem i veurem com col·lapsa, com Rodalies. Nosaltres els citem a cada mediació de vaga, però no volen venir perquè tot i tenir-ne les competències, quan les han d'exercir ens diuen que el que demanem és competència d'altres persones", i afegeix que no hi ha hagut cap reunió formal des del novembre.
RUA
La rua-manifestació ha començat a les 10.30 hores i ha sortit des de la Conselleria de Salut de la Generalitat, fent un recorregut circular per l'avinguda Diagonal de Barcelona --que han tallat--, el carrer Numància, la travessera de les Corts i finalment han tornat al departament.
S'ha dividit en diferents apartats amb pancartes on es llegien crítiques com 'Viure així és morir de vocació' i 'Zombis de guàrdia', i en d'altres demanaven 'Menys corbates i més bates', 'Sanitat pública i de qualitat', 'La teva salut val més de 12 minuts', 'Per retenir el talent: estatut mèdic' i 'Vocació no és explotació'.
Anaven vestits amb les bates i amb màscares de morts vivents i xiulets i botzines, i alguns també duien grillons de mentida als canells i altres cartolines amb la cara de la consellera de Salut de la Generalitat, Olga Pané, amb la frase 'Pané pa qué, pa ná'.
En arribar a la Conselleria han fet una performance amb la coreografia de 'Thriller' de Michael Jackson, fent referència al fet que els metges catalans s'estan sentint com morts vivents, i han entrat caminant com a tal fins a concentrar-se davant el departament.
"DEGRADACIÓ DE LA SANITAT PÚBLICA"
Amb aquesta protesta volen criticar la quantitat de dies que passen fins que s'aconsegueix hora amb un metge de capçalera o un especialista de l'hospital, a més de les vegades en les quals s'ha canviat un pacient de professional, els mesos que passen des que es programa una prova i l'espera per a una operació.
Afirmen que amb aquesta protesta volen resoldre totes aquestes situacions que empitjoren la qualitat del sistema i la salut i asseguren que els facultatius també pateixen la "degradació de la sanitat pública".