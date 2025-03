Uns 100 tècnics sanitaris demanen millores salarials i professionals a les portes de l'MWC

Consideren "abusius" els serveis mínims que s'estan fent als hospitals

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)

Uns 100 tècnics sanitaris s'han concentrat aquest dilluns al matí a les portes del Mobile World Congress (MWC), que se celebra al recinte Gran Via de Fira de Barcelona a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) fins dijous, per demanar millores salarials i professionals.

Convocats pel Sindicat de Tècnics d'Infermeria (SAE) i el Sindicat Estatal de Tècnics Superiors Sanitaris (Sietess), han començat aquest mateix dilluns una vaga per "aconseguir el respecte" pels tècnics superiors sanitaris i tècnics en cures d'infermeria.

En unes declaracions a Europa Press, el secretari autonòmic de SAE Catalunya, Cristian Monclús, ha assegurat que la vaga l'han convocada per a aquesta setmana però que si l'Institut Català de la Salut (ICS) "no presenta un document amb cara i ulls" preveuen mantenir-la.

Entre les exigències, hi ha les millores econòmiques, ja que asseguren que a altres professionals sanitaris se'ls ha augmentat el sou "entre un 10 i un 15%" i ells també reclamen una pujada de manera equitativa i que se'ls reconegui econòmicament la seva feina.

També reclamen "que es posi la gent amb titulació adequada als llocs de treball que toca" i que es reconegui les funcions dels tècnics de grau mitjà i que hi hagi millores en les direccions.

En un comunicat de la setmana passada, la Federació de Tècnics i Professionals de Sanitat (FTPS), que agrupa SAE i Sietess, assegurava que s'ha negat el respecte a aquests professionals durant el III Acord de l'ICS, l'acord de fi de vaga del gener del 2024 i les reunions de seguiment amb responsables de Salut i del PSC.

SERVEIS MÍNIMS

D'altra banda, asseguren que els serveis mínims per la vaga estan sent "abusius" però Monclús assenyala que no és per la Conselleria de Treball de la Generalitat, sinó que, segons ell, és a causa de les direccions dels hospitals.

"S'estan saltant els serveis mínims i són abusius. On un dia festiu treballen dues persones, n'estan posant 5 en extraccions. Estan evitant que nosaltres puguem fer vaga", assenyala.