Uns 100 intèrprets de llengua de signes de l'àmbit educatiu demanen a Barcelona la seva internalització

BARCELONA 28 gen. (EUROPA PRESS) -

Uns 100 intèrprets de llengua de signes (ILS) i mediadors comunicatius (MECO) de l'àmbit educatiu postobligatori a Catalunya s'han concentrat aquest dimarts al matí davant la Conselleria d'Educació de la Generalitat, a Barcelona, per demanar la seva internalització i que passin a formar part del departament.

En declaracions a Europa Press, una de les portaveus i delegada de CGT, Míriam Cuadrado, ha assegurat que les seves reivindicacions són clares: "O internalització o, si ens agafa una empresa externa, que sigui amb les mateixes condicions que una internalització".

"No volem al maig o al juny estar patint pel pròxim curs perquè no sabem si tindrem canvis d'horaris, volem tranquil·litat i tenir hores per fer formacions a l'estiu", ha afegit.

Els participants, que s'han concentrat davant la Conselleria a les 9 hores i han tallat el tram de la Via Augusta just davant el departament, portaven pancartes on es llegia 'No som lleure, som educació', 'Aquí jau una professional que va morir de fam' i 'Si de les 3 feines l'"estable" no ho és, què em queda?'.

Cuadrado ha assenyalat que aquesta tarda, a les 16 hores, tenen una reunió amb el departament per abordar les reivindicacions.