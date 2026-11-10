Uns 100 estudiants tallen 40 minuts la Diagonal de Barcelona en suport a la vaga

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -
Uns 100 estudiants, convocats pel Comitè de Vaga del Campus Diagonal de la Universitat de Barcelona (UB), han tallat aquest dimarts entre les 12 i les 12.40 hores l'avinguda Diagonal de Barcelona a l'altura de Palau Reial en suport a la vaga general.
Els manifestants han col·locat tanques de banda a banda de la Diagonal tallant per complet el trànsit i el pas del tramvia, a més d'encendre bengales de fum i traques.
El trànsit pel lateral de la Diagonal, i també el servei de tramvia, s'ha reobert passats uns 15 minuts, i la protesta s'ha dissolt cap a les 12.40 hores.
'CONTRA EL RENDISME I EL CAPITAL'
Els concentrats han exhibit pancartes de 'Campus Diagonal contra el rendisme i el capital' i 'Campus Diagonal a la vaga general', entre d'altres, i s'han pogut sentir càntics de 'Visca la lluita de la classe obrera' i 'Habitatge gratuït i universal'.
Al llarg del matí han recorregut les aules de diferents facultats de la UB a la Zona Universitària de la Diagonal en una cercavila en la qual han difós el seu missatge a les aules.
Els convocants inclouen el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), l'Organització Juvenil Socialista (OJS), Lluita Internacionalista i les assemblees d'estudiants de diverses facultats.
UNA VAGA "TAMBÉ" D'ESTUDIANTS
La Rosa, militant de la Comissió de Vaga del Campus Diagonal de la Universitat de Barcelona (UB), ha assegurat a la premsa que la vaga "també" és dels estudiants.
"No podem continuar tolerant que estudiar en una facultat en condicions sigui un privilegi, que un habitatge digne sigui un bé amb el qual especular i no un dret garantit, que els nostres sous no siguin suficients per arribar a final de mes", ha assegurat.
La Rosa ha lamentat les "promeses buides per part de les institucions" i els atacs cap a la classe obrera, i ha cridat a secundar la vaga de dimecres.
"Cal que demà demostrem que les estudiants de classe estem unides i organitzades", ha sostingut.