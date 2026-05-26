Uns 100 estudiants es manifesten a Barcelona en suport als docents

Recorren el centre de la ciutat des de la plaça Universitat fins al final de la Via Laietana
BARCELONA, 26 maig (EUROPA PRESS) -
Prop d'un centenar d'estudiants s'han manifestat aquest dimarts pel centre de Barcelona en suport a les reivindicacions dels docents en el "conflicte" educatiu dels darrers mesos, i han exigit a la Generalitat que escolti les demandes del professorat.
La manifestació s'emmarca en la vaga estudiantil, a secundària i les universitats, convocada a Catalunya, la Comunitat Valenciana i les Balears pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (Sepc), per la qual també s'ha convocat una concentració a les 10 hores a València.
La manifestació ha començat cap a les 12.30 hores a la plaça Universitat, un cop han arribat 2 columnes dels instituts Montserrat Roig i Caterina Albert, on s'han produït piquets.
Ha prosseguit pel carrer Pelai, plaça Catalunya i carrer Fontanella fins a la plaça Urquinaona, després ha baixat pel carrer Jonqueres i la Via Laietana fins a la Prefectura Superior de la Policia Nacional cap a les 13.30 hores, on alguns manifestants han llançat pintura a la façana.
Han prosseguit per la Via Laietana i, a la façana lateral de l'edifici de Correus, han penjat una pancarta amb el missatge 'Consellera dimissió. Ni Mossos a les aules ni botiflers al Govern'.
La manifestació ha acabat a les 14.00 hores a la plaça Idrissa Diallo, on la Via Laietana es troba amb el passeig Colom, en la qual els estudiants han cremat imatges amb el logo de la Generalitat i del PSC.
Allà s'ha llegit un manifest que retreia al Govern que "infantilitzi" els estudiants i s'ha clamat contra la privatització de l'educació, la repressió i la infiltració dels Mossos en les assemblees de professors, i també contra el Govern de la Generalitat Valenciana.
Durant la marxa s'han sentit càntics com 'Si el jovent avança, ningú retrocedeix'; 'Estudia, estudia, no siguis policia', 'Generalitat, la paciència s'ha acabat', 'Niubó, aprèn, la pública no és ven' i 'Fora, fora, fora els Mossos de l'escola'.
Així mateix, s'han pogut llegir pancartes com 'Estudiants en peu de guerra per l'educació pública' i 'Defensem l'ensenyament, tombem el rearmament'.