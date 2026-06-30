Universitats rep 2.000 reclamacions de l'examen de Matemàtiques de les PAU

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 30 juny (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Recerca i Universitats de la Generalitat ha rebut 2.057 reclamacions per la prova de Matemàtiques de les proves d'accés a la universitat (PAU) d'aquest any, han informat a Europa Press fonts del departament.
La xifra de reclamacions representa un 9,46% del total que s'han rebut i suposen 608 més que l'any anterior, quan en van ser 1.449, ha publicat aquest dimarts el diari 'Ara'.
La nota mitjana de les PAU d'aquest any en Matemàtiques va ser de 4,18, l'única matèria suspesa pels alumnes catalans en aquesta convocatòria.
La consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat, Núria Montserrat, va assegurar que "no és satisfactòria" la nota mitjana de 4,18, però va defensar que hi ha coherència entre l'examen i el currículum de la matèria a batxillerat.
Les mateixes fonts han assegurat que la prova que ha registrat un increment de reclamacions més elevat en nombre respecte a les PAU del 2025 ha estat el de Química, que ha passat de 842 a 1.472.