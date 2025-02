Universitats obre una línia d'ajuts per fomentar el català en la mobilitat d'estudiants

Han d'estar matriculats en un màster o doctorat de la Xarxa Vives d'Universitats

La Conselleria de Recerca i Universitats de la Generalitat ha obert una nova línia d'ajuts a la mobilitat per a estudiants de màster i doctorat de les universitats dels territoris de parla catalana.

Es tracta dels ajuts Joan Fuster, gestionats per l'Agència de Gestió d'Ajudes Universitàries i de Recerca (Agaur), que s'impulsen en col·laboració amb la Xarxa Vives d'Universitats i estan dotats amb 100.000 euros, informa el departament en un comunicat aquest dilluns.

Els ajuts seran de 500 euros mensuals, fins a un màxim de 6 mesos, per a estudiants que facin un treball de fi de màster o una tesi doctoral sobre fenòmens socials, naturals o humanístics que afectin territoris de parla catalana i que vulguin complementar el projecte en una altra universitat de la Xarxa Vives.

L'objectiu d'aquests ajuts, que formen part de les mesures del Pla d'enfortiment de la llengua catalana en el sistema universitari i de recerca català, és "contribuir a la creació de xarxes acadèmiques als territoris de llengua catalana".

COBRIR DESPESES

Per l'assessora en Polítiques Lingüístiques de la Conselleria, Marina Massaguer, aquests ajuts "incentivaran la creació i consolidació de xarxes acadèmiques, fomentaran l'estudi dels fenòmens de qualsevol tipus que afecten aquests territoris i potenciaran la recerca en català".

En un altre comunicat, la Xarxa Vives explica que l'import total de l'ajut, que es pot sol·licitar fins al 31 de març, és d'un màxim de 3.000 euros per beneficiari i que està destinat a cobrir les despeses de desplaçament i estada a la universitat de destinació.

L'estada s'ha de dur a terme els cursos 2024-2025 o 2025-2026 i, com a requisits, s'ha d'estar matriculat en una màster o doctorat en una universitat de la Xarxa, ser acceptat per fer una estada presencial i fer servir el català com a llengua de treball.