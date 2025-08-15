7 universitats catalanes entre les 1.000 millors del món segons el 'rànquing de Xangai'

BARCELONA / MADRID 15 ago. (EUROPA PRESS) -
7 universitats catalanes estan entre les 1.000 millors del món, segons el Rànquing Acadèmic d'Universitats del Món (ARWU), conegut com el rànquing de Xangai: UB (entre les millors 200), UAB, UPF, URV, UPC, UdL i UdG.
Les espanyoles reconegudes entre les 1.000 millors a nivell global tornen a ser 36 enguany, el mateix nombre que en l'edició de l'any passat.
El rànquing, que es publica cada 15 d'agost, segueix liderat per la Universitat de Harvard, seguida per la de Stanford i per l'Institut Tecnològic de Massachusetts, les tres dels Estats Units (EUA).
A Espanya, la més valorada un any més és la de Barcelona, que figura entre les 200 millors, després d'aparèixer el 2023 en la franja 201-300.
I enguany apareix en el rànquing per primera vegada la Universitat de Las Palmas de Gran Canària a la franja de 901-1.000. La de Valladolid, present a la franja 901-1.000 en 2024, ha sortit del rànquing en aquesta edició.
Vuit universitats empitjoren el seu resultat (la de Múrcia, la de la Llacuna, la de les Illes Balears, la de Lleida, la de Màlaga, Jaume I, la de Castella-la Manxa, la de Girona). Per contra, la milloren la Universitat d'Oviedo, la Rovira i Virgili, la Politècnica de Catalunya, la de Cantàbria i la de Jaén.
La llista manté a la franja de 201-300 a la Universitat de València. En la de 301-400 hi ha l'Autònoma de Barcelona, l'Autònoma de Madrid, la Complutense, la Pompeu Fabra, la de Granada i la del País Basc.
En la següent, de 401-500, hi ha la Politècnica de València i la de Sevilla. Entre les 501-600, la de Navarra, la de Salamanca, la de Santiago de Compostel·la i la de Saragossa. En la franja de 601-700 hi ha la Politècnica de Madrid, la d'Alacant, la de Múrcia, la d'Oviedo i la Rovira i Virgili.
Entre els 701-800 hi ha la Politècnica de Catalunya, la d'Alcalá, la de Cantàbria, la d'Extremadura, la de La Laguna i la de les Illes Balears. A la següent franja, la de 801-900, hi ha la Universitat de Jaén, la de Lleida, la de Màlaga i la de Vigo.
I en la que va de 901 a 1.000 hi ha la Carlos III de Madrid, la Jaume I, la de Cadis, la de Castella-la Manxa, la de Còrdova, la de Girona i la de Las Palmas de Gran Canària.