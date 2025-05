Universitats amplia els ajuts per aprendre terceres llengües en tots els cursos i nivells

BARCELONA 14 maig (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Recerca i Universitats de la Generalitat ha ampliat els ajuts per a l'aprenentatge de terceres llengües, destinats als estudiants de grau d'universitats catalanes, de tots els cursos i nivells (des de l'A1 fins al C2).

Es tracta dels ajuts Parla 3, que compten amb un pressupost de 180.000 euros, que pretenen millorar les competències lingüístiques de l'alumnat universitari i es poden sol·licitar fins al 30 de setembre, informa la Conselleria en un comunicat aquest dimecres.

Hi ha dues modalitats: un màxim de 75 euros per a la matrícula de les proves d'acreditació de terceres llengües; i fins a 350 euros per superar el curs d'una tercera llengua en una universitat, escoles oficials d'idiomes o de l'Institut Obert de Catalunya (IOC).