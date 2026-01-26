La Universitat de Liverpool celebra 100 anys d'estudis catalans amb concerts i jornades

BARCELONA 26 gen. (EUROPA PRESS) -
La Universitat de Liverpool (Regne Unit) celebrarà, al llarg del 2026, que fa 100 anys que els estudis catalans formen part del programa acadèmic, amb un concert del grup The Tyets i una jornada sobre llengua i cultura catalanes que se celebraran el 10 i l'11 de març com els actes centrals de la programació.
La institució ha planejat una sèrie d'activitats "que transcendeixen les fronteres del campus de la universitat i s'endinsen de ple en la ciutat", amb l'objectiu d'acostar la cultura catalana als alumnes, la societat britànica i la comunitat catalana a l'exterior, informa l'Institut Ramon Llull en un comunicat d'aquest dilluns.
The Tyets oferirà un concert a la sala The Cavern, el 10 de març, i l'endemà, en l'Annual Peers Symposium, s'oferiran xerrades sobre temàtiques com l'obra de Salvador Espriu o la situació del català al sud de França.
L'escriptora i traductora Carlota Gurt oferirà la ponència principal, en la qual parlarà sobre la importància de la traducció per a la visibilitat internacional de la literatura catalana.
La programació també inclou un taller de cuina menorquina, cinefòrums sobre pel·lícules catalanes, una jornada acadèmica de poesia i xerrades musicals, i es preveu establir aliances amb la Facultat de Filologia i Comunicació de la Universitat de Barcelona (UB) per tirar endavant projectes comuns.