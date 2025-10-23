La Universitat de Girona convoca eleccions a rector el 27 de novembre

GIRONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
El consell de govern de la Universitat de Girona (UdG) ha aprovat aquest dijous la convocatòria i el calendari d'eleccions a rector, que se celebraran el 27 de novembre mitjançant votació electrònica.
Les candidatures es podran presentar del 7 a l'11 de novembre; la proclamació provisional i definitiva de candidats serà el 12 i el 18 de novembre, respectivament; la campanya electoral, del 19 al 25 de novembre, i la jornada de reflexió, el 26 de novembre, informa la UdG en un comunicat.
El nou rector de la UdG encapçalarà la institució per un mandat únic de 6 anys improrrogables i no renovables, d'acord amb la llei orgànica del sistema universitari (LOSU, del 2023).
Serà elegit pels vots del personal docent i investigador permanent (51%); de la resta de personal docent i investigador (12%); dels estudiants (25%) i del personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis (12%).
El fins ara rector, Quim Salvi, ha exercit entre 2018 i 2025, en dos mandats consecutius de 4 anys.