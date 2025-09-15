La Universitat Abat Oliba CEU de Barcelona estrena el grau en Infermeria

BARCELONA 15 set. (EUROPA PRESS) -
La Universitat Abat Oliba CEU de Barcelona (UAO CEU) ha estrenat el seu grau en Infermeria amb l'inici del curs acadèmic 2025-2026 aquest dilluns.
La promoció compta amb un total de 80 estudiants, distribuïts en grups reduïts de 40 alumnes, informa la universitat en un comunicat.
El degà de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la UAO CEU, Jordi Palés, ha destacat que la posada en marxa del grau en Infermeria suposa "un avenç en la consolidació del projecte acadèmic" de la facultat.
La metodologia combina teoria i pràctica, amb pràctiques a hospitals i centres d'atenció primària des del primer curs, a més d'activitats de simulació.
El pla docent es caracteritza per un enfocament "basat en l'humanisme" que, segons el centre, posa la dignitat i el valor inherent de cada persona al centre de l'atenció sanitària.