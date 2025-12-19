La unitat catalana contra el 'bullying', Premi Observatori Català de Justícia en Violència Masclista

BARCELONA 19 des. (EUROPA PRESS) -
La unitat catalana contra l'assetjament escolar, Usav (Unitat de Suport a l'Alumnat en Situació de Violència), ha estat premiada amb un dels Premis Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista, que atorga el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat.
Segons explica el departament d'Educació i FP en un comunicat, es reconeix la millor iniciativa elaborada, impulsada o engegada per una administració, ens o entitat del sector públic o per un òrgan judicial que actuï a Catalunya amb l'objectiu d'"erradicar les violències masclistes en l'àmbit de la justícia".
La Usav es va posar en funcionament el 2021 per atendre situacions de violència i peticions d'informació i orientació en matèria de violència i maltractaments en la comunitat educativa; i en el marc dels premis també s'ha reconegut el programa Les Escoles Lliures de Violència, de la Conselleria d'Educació i FP.