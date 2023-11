La Unitat Canina dels Mossos ha realitzat 2.085 serveis aquest any fins al 31 d'octubre

Volen fer una nova promoció davant el "dèficit d'agents" per jubilació

BARCELONA, 22 nov. (EUROPA PRESS) -

La Unitat Canina dels Mossos d'Esquadra ha realitzat 2.085 serveis de detecció d'explosius, estupefaents i recerca de persones aquest any fins al 31 d'octubre, mentre que l'any passat, durant el mateix període, van fer 2.401.

En una entrevista a Europa Press, el cap de la Unitat, el sotsinspector Òscar Leonardo, ha detallat que aquest any 1.592 serveis van ser per detecció d'explosius; 403 d'estupefaents i 90 recerques de persones; mentre que l'any anterior van ser 1.852 d'explosius, 450 d'estupefaents i 99 recerques de persones.

"Moltes de les alertes d'explosius són falses alarmes. Les activacions reals no arriben ni a l'1%, per sort", ha afegit el sotsinspector.

50 AGENTS I 65 GOSSOS FORMEN LA UNITAT

El cap ha explicat que la Unitat, creada l'any 1991, està formada per 50 agents (cinc d'ells, dones) i 65 gossos, i que la majoria d'ells es troben en el Complex Ègara de Sabadell (Barcelona), encara que tenen delegacions a Girona (amb quatre agents); a Tarragona (amb sis agents), i a Lleida (amb tres agents).

A més, ha dit que volen fer una nova promoció davant el "dèficit d'agents" arran que en els últims cinc o sis anys s'han jubilat molts d'ells.

COM ESCULLEN ELS GOSSOS

Per incorporar gossos a la Unitat, els compren (a través d'una licitació pública de la Generalitat), els adopten en una protectora, o els adquireixen per donació, encara que com a mínim els animals han de tenir un any per poder veure "si són segurs, inquiets i si poden fer un bon servei per a la policia".

A més, ha assegurat que no escatimen en esforços per anar a les protectores i veure els gossos que tenen potencial: "Des que em van nomenar cap de la Unitat al maig, ja hem adoptat a tres que ja estan fent servei".

Per poder ser un gos de la Unitat Canina, els animals han de "tenir moltes ganes de jugar, ser molt actius i molt intensos i tenir un mínim de presència", com els pastors alemanys, els labradors o els pastors belgues malinois.

CREAR VINCLE AMB ELS GUIES

"Als gossos se'ls assigna un agent de la Unitat i, durant una formació de sis mesos (que es pot allargar fins a dos anys, depenent de l'especialitat), comencen a crear un vincle. No canvien mai de guia, tret que el mosso es jubili, deixi el cos policial o li passi alguna catàstrofe, encara que no és normal i no s'acostuma a canviar", ha assegurat el cap.

També ha manifestat que "un gran percentatge de gossos, quan acaba el servei diari, marxen a casa amb el guia", i ha assegurat que els animals saben que quan vénen a treballar jugaran, mentre que a casa són gossos familiars.

CERCA DE PERSONES, DROGUES O EXPLOSIUS

Els gossos de la Unitat poden buscar persones; drogues, armes i bitllets, o explosius, i estan especialitzats en alguna d'aquestes tres tipologies, encara que "quan s'activen els agents, sempre activen a dos gossos, per ajudar, confirmar o tenir una segona opinió".

Per ensinistrar els gossos que busquen persones, els agents li donen la joguina de l'animal a la persona que presumptament s'ha perdut i "el gos, amb la boca oberta, cerca el rastre d'una persona i associa que si la troba asseguda o estirada en el sòl, podrà jugar amb ella" i, quan la troba, es queda al seu costat i borda.

Els animals que cerquen armes de foc, drogues o bitllets ho fan amb la boca tancada, per desenvolupar més el seu olfacte i, quan troben el que cerquen, es queden "fixos en el lloc i indiquen on està", mentre que els gossos que cerquen explosius, quan troben la substància seuen a terra.

JUBILACIÓ DELS GOSSOS

El sotsinspector ha explicat que els gossos de la Unitat es jubilen normalment quan fan 8 anys i, quan veuen que un d'ells és a punt de retirar-se, li donen un altre gos al guia "per fer el relleu".

Aquest any hi ha hagut entre cinc i 10 gossos que s'han jubilat: quan deixen de treballar, si no es poden quedar amb el seu guia, des de la Unitat fan una publicació dins de la Intranet de Mossos (amb la imatge i les característiques dels gossos) perquè l'adoptin agents del cos, familiars o coneguts.

DARRERA INCORPORACIÓ MATERIAL

La darrera incorporació material en la Unitat va ser un punter làser fa uns dos anys, i els agents, durant una activació amb molt soroll que no els permet dirigir-se a l'animal per veu, tracen una línia en el sòl per mostrar al gos on poden estar els explosius i ell es dirigeix fins al punt indicat.

"Volem emfatitzar en el tema de persones que estan abatudes a terra. Als gossos se'ls ha d'ensenyar on han de buscar. Si veuen a una persona a terra i no els has dit que són aquestes persones les que han de buscar, potser passen de llarg, i estem intentant millorar en aquest aspecte", ha afegit.

REPTES DE FUTUR

Com a reptes de futur, el sotsinspector ha especificat que volen "consolidar" el que tenen i millorar les condicions, ja que quants més gossos tinguin, més serveis podran fer, en les seves paraules.

També l'agradaria poder tenir "altres especialitats de gossos", per ajudar als agents de la Policia Científica a detectar accelerants (com la gasolina) i saber on ha començat el foc en incendis d'edificis.