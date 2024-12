UNICEF demana més de 9.500 milions en euros en ajuda per més de 100 milions de nens necessitats en el 2025

Calculen que s'ha de prestar assistència a prop de 190 milions de persones repartides en 72 països del món.

El Fons de Nacions Unides per a la Infància (UNICEF) ha xifrat en uns 9.900 milions de dòlars (una mica menys de 9.500 milions d'euros) els fons necessaris per prestar ajuda al llarg del proper any 2025 a uns 109 milions de nens de 146 països en situació de necessitat.

UNICEF ha destacat que la xifra de menors al món en situació d'"extrema" necessitat és de 213 milions, si bé les seves estimacions apunten al fet que, al llarg del 2025, menys de la meitat podran rebre assistència humanitària gràcies a un finançament que es torna "fonamental" per a una resposta "oportuna, eficaç i eficient".

"El mandat d'UNICEF és arribar a cadascun d'aquests nens amb els serveis i subministraments essencials que necessita, i garantir que els seus drets siguin protegits i respectats", ha subratllat la directora executiva d'UNICEF, Catherine Russell, en un comunicat on l'organisme assenyala que els fons s'utilitzaran en la resposta als "múltiples conflictes, crisis climàtiques, desplaçaments i crisis de salut que s'esperen per al proper any".

Amb aquests fons, UNICEF preveu brindar atenció primària a gairebé 57 milions de dones i nens, realitzar proves de primesa extrema a 34 milions de nens de fins a quatre anys i mig, donar suport a la salut mental de més de 20 milions de joves i adolescents, o garantir accés a iniciatives de mitigació i prevenció de violència de gènere per més de deu milions de dones.

Els principals necessitats de cara a 2025 són Afganistan, que requeriria més d'1.180 milions de dòlars; Sudan, amb altres 840 milions de dòlars; República Democràtica del Congo, que necessitaria més de 804 milions de dòlars; els territoris palestins, amb altres 716,5 milions de dòlars; i el Líban, perquè UNICEF reclama prop de 660 milions de dòlars.

Nacions Unides i les seves organitzacions associades han xifrat en uns 47.000 milions de dòlars (més de 45.000 milions d'euros) els fons necessaris per prestar assistència a prop de 190 milions de persones repartides en 72 països del món. La regió de Pròxim Orient i el nord d'Àfrica requereix d'un 34 per cent dels fons estimats en el seu informe humanitari global de 2025.

Aquesta crida d'UNICEF es produeix després que l'Oficina per a la Coordinació d'Assumptes Humanitaris de Nacions Unides (OCHA) hagi assenyalat que més de 305 milions de persones necessitaran ajuda humanitària el proper any 2025, pel que sol·licita una inversió de més de 47.400 milions de dòlars.