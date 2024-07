La Unesco reconeix la Vall d'Aran (Lleida) com a reserva de biosfera

LLEIDA, 5 jul. (EUROPA PRESS) -

La Unesco ha reconegut aquest divendres la Vall d'Aran (Lleida) com a reserva de la biosfera, en una cerimònia celebrada a Agadir (el Marroc), on ha reconegut 11 regions del món, entre les quals també està la regió d'Irati (Navarra).

En un comunicat, el Conselh Generau d'Aran ha celebrat aquesta "fita històrica" que assegura que suposa un reconeixement internacional que situa Aran com a territori de referència per al foment de bones pràctiques de desenvolupament territorial, ambiental i socioeconòmic.

El 2020, el Conselh va iniciar els tràmits per presentar la candidatura a reserva de la biosfera, a partir del programa de participació ciutadana ARAN 2030, que va ser acceptat pel Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic i després va ser presentat al comitè de la Unesco, que ho ha aprovat definitivament.

La síndica d'Aran, Maria Vergés, ha destacat que aquest reconeixement reafirma que el seu Executiu va "pel bon camí per fer d'Aran un territori amb futur per als seus ciutadans i així liderar al Pirineu una iniciativa conjunta estratègia per al desenvolupament sostenible".

Una vegada rebuda la notificació oficial del reconeixement, el Conselh durà a terme diverses reunions informatives amb les administracions i entitats araneses per presentar les primeres actuacions a desenvolupar, entre les quals hi ha projectes com el Pla Sostenibilitat Turística, BoscAran i Ovihuec.