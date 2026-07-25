Unes 88.000 persones evacuades i confinades pels incendis a Madrid i Àvila

Gabri Solera - Europa Press
MADRID 25 jul. (EUROPA PRESS) -
Els incendis forestals actius en la Comunitat de Madrid i a Àvila afecten ja a unes 88.000 persones, entre les que han estat desallotjades i confinades, segons les dades difoses aquest dissabte pel Ministeri de l'Interior a les 15.00 hores.
En concret, l'incendi de la serra oest madrilenya afecta a unes 49.750 persones, entre les 29.488 evacuades i les 20.262 confinades.
Per la seva banda, l'incendi forestal a Àvila deixa de moment 38.000 afectats: 8.000 confinats i 30.000 desallotjats.
El delegat del Govern a Madrid, Franscisco Martín, ha descrit el moment com "extremadament complex" després que la Vall del Tiétar hagi patit "una evolució molt intensa de l'incendi", i ha assenyalat que en conseqüència s'ha hagut de desallotjar Cadalso de los Vidrios i Rozas de Puerto Real i a Àvila s'ha decretat l'evacuació d'una població d'unes 30.000 persones en set municipis.
Encara sense xifres tancades, el delegat ha indicat que en la Comunitat de Madrid es podria estar parlant d'al voltant de 20.000 hectàrees que en aquests moments estarien afectades per l'incendi, mentre que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha xifrat el perímetre en unes 25.000 hectàrees. Tots dos han destacat que la "prioritat" absoluta és "salvar vides.
D'una altra part, l'incendi forestal de Burgohondo (Àvila) ha obligat a ordenar l'evacuació preventiva de les localitats de Piedralaves, La Adrada, Casillas, Sotillo, Santa María del Tietar, Navahondilla i Casavieja després d'una nit "complicada" pel canvi constant de les condicions meteorològiques i la proximitat de l'incendi que avança des de la Comunitat de Madrid.
Així ho ha anunciat el delegat del Govern central a Castella i Lleó, Nicanor Sen, en declaracions als mitjans juntament amb la consellera de Medi ambient de la Junta, María González Corral, en el Centre de Comandament Avançat (PMA) de l'incendi de Burgohondo, situat a Navaluenga.
Sen ha detallat que les administracions han acordat evacuar de forma preventiva els esmentats municipis, una decisió que s'ha adoptat per la propagació de l'incendi "de copa a copa", que afavoreix un avanç molt més ràpid de les flames, i s'ha comunicat mitjançant el sistema ÉS-Alert, a més d'a través dels respectius alcaldes.
SÁNCHEZ VEU "UNA FINESTRA D'OPORTUNITAT"
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha advertit aquest dissabte que la situació pels incendis forestals a Madrid i Àvila "segueix sent complexa", encara que ha subratllat que existeix una "finestra d'oportunitat" durant aquest cap de setmana per avançar en les labors d'extinció.
"La situació segueix sent complexa i els experts ens diuen que anem a tenir unes hores complexes perquè les temperatures han baixat, però no sabem exactament quina serà l'evolució dels vents, la seva intensitat o si es produiran o no tempestes seques com a conseqüència d'aquests incendis. Però el que si que tenim és una finestra d'oportunitat", ha assegurat Sánchez des de Cenicientos, després de visitar la zona afectada i presidir la reunió del Comitè Estatal de Coordinació i Direcció del Pla Estatal d'Emergències.
Així mateix, ha explicat que els diferents focus declarats en la Comunitat de Madrid i a la província d'Àvila s'aborden ja com "un únic incendi", amb un dispositiu unificat de resposta i coordinació en el qual participen mitjans estatals, autonòmics i locals, així com recursos del Mecanisme de Protecció Civil de la Unió Europea.
El cap de l'Executiu ha realitzat aquestes declaracions des de Cenicientos, on havia estat instal·lat el lloc de comandament avançat, que ha estat posteriorment evacuat i desplaçat a Navalcarnero.