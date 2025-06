Unes 800 persones es concentren contra l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona davant de la Generalitat

Zeroport assegura que hi haurà més mobilitzacions: És "només un començament"

BARCELONA, 28 juny (EUROPA PRESS) -

Unes 800 persones, segons les dades de la Guàrdia Urbana, s'han concentrat aquest dissabte davant del Palau de la Generalitat en contra de l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona del Prat.

La concentració, convocada per Zeroport a les 11.30, ha creat un mosaic humà al terra de la plaça de Sant Jaume en el qual es podia llegir 'No ampliació'.

Els manifestants han protestat contra l'ampliació de l'enclavament amb càntics com 'La terra per sembrar, no per aterrar', 'La vostra ampliació és una aberració' i 'PSC, partit suïcida climàtic'.

També hi havia pancartes amb missatges com 'Menys avions i més Rodalies', 'Decreixement o extinció' i 'El clima no s'enlaira amb més vols', entre d'altres.

"AIXÒ ÉS NOMÉS UN COMENÇAMENT"

En unes declaracions a la premsa, els membres de Zeroport Jaume Osete i Clàudia Custodi han assegurat que aquesta concentració és "només un inici", i que preveuen convocar mobilitzacions més grans i desplegar tota mena de recursos comunicatius, polítics i legals per impedir l'ampliació.

Han assegurat que Barcelona la destinació turística "més massificada del món" i han advertit que una ampliació de l'Aeroport de Barcelona podria condemnar el futur de Catalunya.

També han recordat que la pressió social va aconseguir paralitzar el projecte d'ampliació el 2021 i han assegurat que ho aconseguiran una altra vegada.

Per donar per finalitzada la concentració, han repartit als assistents pamflets amb les peticions de l'organització, que han transformat en avions de paper i que han llançat contra la façana de la Generalitat.