Unes 800 persones es concentren a Barcelona contra el racisme després dels altercats en Torre Pacheco

BARCELONA 17 jul. (EUROPA PRESS) -

Unes 800 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han concentrat aquest dijous a la plaça Sant Jaume de Barcelona i a la plaça Idrissa Diallo en contra del racisme, després dels altercats a Torre Pacheco (Múrcia).

Sota el lema 'Contra el terrorisme racista, comunitat antiracista', han convocat la concentració entitats com Sos Racisme, Mujeres Palante, Sindicato Mantero Bcn, Regularización Ya, Comunitat Palestina de Catalunya i Tanquem els Cies, entre altres.

En un comunicat a Instagram, les entitats organitzadores asseguren que alcen la veu "davant l'avanç del feixisme, el racisme estructural i els atacs violents contra comunitats migrades i musulmanes".

"La crema de mesquites, les batudes racistes a Torre Pacheco i els discursos d'odi al Congrés no són casos aïllats: són el reflex d'una islamofòbia arrelada" i exigeixen l'aprovació de la ILP de regularització i la fi del genocidi a Gaza.

En un altre missatge, han assegurat que el racisme no és un fet aïllat, sinó estructural, i que "l'Estat espanyol perpetua la islamofobia i criminalitza a les persones migrants i racialitzades".

La concentració ha comptat amb el suport de partits polítics com els Comuns i la CUP, així com d'altres entitats com IAC, La Fede, Comunistes-CFR Contra el Feixisme i Racisme o Lluita Internacionalista, entre altres.