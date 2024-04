Unes 70 editorials i il·lustradors catalans participen en la Fira del Llibre de Bolonya

BARCELONA, 5 abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Cultura de la Generalitat tindrà un estand del 8 a l'11 d'abril en la Fira del Llibre Infantil de Bolonya 2024, en què participaran unes 70 editorials i il·lustradors catalans, ha informat el departament en un comunicat d'aquest divendres.

A través de l'Institut Català de les Empreses Culturals (Icec) i l'Institut Ramon Llull (IRL), l'estand està gestionat per l'Associació d'Editors en Llengua Catalana i el Gremi d'Editors i comptarà amb 37 editorials catalanes, a més d'entitats i institucions del sector i 34 il·lustradors catalans.

L'estand, que enguany s'ha ampliat per necessitats del sector, tindrà el lema 'Catalonia, land of books. Barcelona, city of Literature' i la marca d'internacionalització de l'Icec 'Catalan Arts - Books' per "donar una imatge conjunta del sector i oferir als professionals un espai on desenvolupar les seves activitats".

Entre les 37 editorials que participaran en la fira hi ha Arcàdia, Barcanova Editorial, Barcelona Llibres, Bindi Books, Blackie Books, Boldletters, Carambuco Ediciones / El Cep i la Nansa, Club Editor, Cometa Roja Ediciones, Corimbo, Cossetània Edicions, Edicions 62 (Estrella Polar / Fan Books) i Editorial Base, entre d'altres.

Alguns dels il·lustradors que s'hi desplaçaran són Beatriz Puig Zaera, Antonio Jose Ordoñez Cambra, Alba Ginesta Ferrer, Anna Font, Beatriz Hernández Moreno i Canizales; i també hi assistiran l'Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya (Apic), l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, el Gremi d'Editors i Serveis Editorials de l'Ajuntament de Barcelona.

Amb motiu de la fira, el 8 d'abril hi haurà una trobada 'match-making' perquè els il·lustradors puguin presentar el seu dossier a editorials internacionals; l'Icec ha editat un llibre amb informació dels organismes que participen en la fira; i l'IRL tindrà un espai per acollir reunions amb agents literaris.