Unes 60 persones amb sordceguesa fan una visita guiada adaptada al Park Güell de Barcelona

ONCE CATALUNYA

BARCELONA 27 juny (EUROPA PRESS) -

Un grup de 60 persones amb sordceguesa d'Once Catalunya ha dut a terme aquest divendres al matí una visita guiada adaptada pel Park Güell de Barcelona, segons ha informat l'entitat en un comunicat.

Així, la visita s'ha adaptat "al màxim" a les característiques i perfils dels afiliats amb sordceguesa, entre els quals hi ha persones que ni hi veuen ni hi senten i també persones cegues totals i amb resta auditiva o sordes profundes amb resta visual.

En aquest sentit, el parc disposa de recorreguts adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, a més d'una aplicació mòbil amb recursos per a col·lectius amb diversitat funcional, cognitiva i sensorial.