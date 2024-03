Unes 5.000 persones participen en accions de voluntariat a espais naturals de Catalunya

BARCELONA, 25 març (EUROPA PRESS) -

Unes 5.000 persones han participat en alguna de les 200 activitats de voluntariat ambiental que s'han fet a espais naturals protegits de Catalunya, segons la memòria d'activitats del 2023 de les Taules de Voluntariat Ambiental dels Espais Naturals Protegits.

Segons un comunicat d'aquest dilluns de la Conselleria d'Acció Climàtica de la Generalitat, són activitats d'un dia i també de llarga durada, i a Catalunya hi ha quatre taules de voluntariat: a l'Empordà, a les Terres de l'Ebre, al Pirineu Oriental i al Pirineu Occidental, que agrupen un total de 13 espais.

Destaquen les activitats de conservació i restauració (un 55% del total) com l'extracció de plantes exòtiques invasores; les recollides de residus (18%); activitats de ciència ciutadania (15%) com el cens simultani del duc eurasiàtic; activitats de patrimoni cultural (8%) com la reconstrucció de marges o la recuperació de camins antics; i activitats d'educació ambiental (4%).