Unes 50 persones protesten per la visita dels tècnics d'Aragó al MNAC

Llach (ANC) crida els catalans a oposar-se al trasllat

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

Unes 50 persones convocades per l'ANC s'han concentrat aquest dilluns al matí davant el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) per protestar contra la visita dels tècnics d'Aragó pel trasllat de les pintures del monestir de Sixena al seu emplaçament original.

Entre els manifestants hi ha el president de l'ANC, Lluís Llach; l'expresidenta del Parlament i exconsellera de Cultura de la Generalitat, Laura Borràs; els diputats de Junts al Parlament Ennatu Domingo i Francesc de Dalmases i el president del Consell de la República, Jordi Domingo, entre d'altres.

La concentració ha començat cap a les 9.30 hores davant les portes de les oficines del museu, on hi ha 4 furgons dels Mossos d'Esquadra, i ha acabat cap a les 11 hores.

En unes declaracions a la premsa, Llach ha dit que l'ANC està disposada "a seguir amb la lluita per evitar aquest espoli", i ha cridat els catalans a oposar-se al trasllat de les pintures, que qualifica textualment d'atac de l'Estat contra la cultura catalana.

També ha criticat la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona per acatar la sentència que ordena el trasllat d'aquestes pintures murals.

VISITA DELS TÈCNICS

Els tècnics de Cultura del Govern d'Aragó abordaran al MNAC el trasllat de les pintures murals del monestir de Sixena al seu emplaçament original, el cenobi, després de la sentència del Tribunal Suprem que obliga la Generalitat a tornar-les.

Preveuen fer una fotogrametria; demanar accés a la documentació que ha elaborat el MNAC al llarg dels anys per prendre les mesures encertades sobre el trasllat, i recaptar dades sobre les condicions ambientals de les sales 16 i 17, on ara hi ha les peces, i d'altres dependències on hagin estat abans.